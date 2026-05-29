ПСЖ - Арсенал: прогноз на матч Лиги чемпионов

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между французкой и английской командой.
Сегодня, 22:17       Автор: Валентина Чорноштан
ПСЖ - Арсенал / Getty Images

В субботу, 30 мая, состоится финальная игра в рамках турнира Лиги чемпионов, в которой встретятся ПСЖ и Арсенал.

ПСЖ подходит к решающему матчу в Будапеште в статусе действующего обладателя трофея, в то время как лондонская команда, впервые за 20 лет добравшаяся до финала Лиги чемпионов, ещё едет в Венгрию в ранге чемпиона - "канониры" выиграли АПЛ.

Напомним, что подопечные Микеля Артеты, выигравшие все восемь матчей группы, в плей-офф последовательно прошли Байер и Спортинг, а в полуфинале одолели Атлетико.

Парижане же после 11-го места в турнирной таблице в начале турнира смогли выбить Монако в стыковой игре, затем устроили два разгрома, сначала 8:2 с Челси и 4:0 с Ливерпулем, а в полуфинале устроили голевую перестрелку с Баварией (5:4 дома и 1:1 в гостях).

Добавим, что этот финал станет очной дуэлью двух испанских воспитанников из Барселоны - Артеты и Луиса Энрике.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал:

В предстоящем поединке эксперты считают, что больше шансов на победу будет именно у ПСЖ.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ - Арсенал:

Победа ПСЖ — 2,44
Ничья — 3,17
Победа Арсенала — 3,05

