ПСЖ - Арсенал: прогноз на матч Лиги чемпионов
В субботу, 30 мая, состоится финальная игра в рамках турнира Лиги чемпионов, в которой встретятся ПСЖ и Арсенал.
ПСЖ подходит к решающему матчу в Будапеште в статусе действующего обладателя трофея, в то время как лондонская команда, впервые за 20 лет добравшаяся до финала Лиги чемпионов, ещё едет в Венгрию в ранге чемпиона - "канониры" выиграли АПЛ.
Напомним, что подопечные Микеля Артеты, выигравшие все восемь матчей группы, в плей-офф последовательно прошли Байер и Спортинг, а в полуфинале одолели Атлетико.
Парижане же после 11-го места в турнирной таблице в начале турнира смогли выбить Монако в стыковой игре, затем устроили два разгрома, сначала 8:2 с Челси и 4:0 с Ливерпулем, а в полуфинале устроили голевую перестрелку с Баварией (5:4 дома и 1:1 в гостях).
Добавим, что этот финал станет очной дуэлью двух испанских воспитанников из Барселоны - Артеты и Луиса Энрике.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Коэффициенты на матч Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал:
В предстоящем поединке эксперты считают, что больше шансов на победу будет именно у ПСЖ.
Прогноз букмекеров на матч ПСЖ - Арсенал:
Победа ПСЖ — 2,44
Ничья — 3,17
Победа Арсенала — 3,05
