Забарный попал в заявку ПСЖ на финал Лиги чемпионов
ПСЖ огласил свою заявку на финальный матч Лиги чемпионов против лондонского Арсенала.
В состав действующих победителей главного еврокубка на нынешний решающий поединок попал украинский защитник Илья Забарный.
May 29, 2026
Отметим, что в текущем сезоне Забарный провел за ПСЖ шесть матчей в Лиге чемпионов, однако все на общем этапе турнира и ни одного в плей-офф.
Финал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал состоится в субботу, 30 мая, в Будапеште и начнется в 19:00 по киевскому времени.
