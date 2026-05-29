Забарный попал в заявку ПСЖ на финал Лиги чемпионов

Парижане 30 мая встретятся в решающем поединке с лондонским Арсеналом.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Илья Забарный / Getty Images

ПСЖ огласил свою заявку на финальный матч Лиги чемпионов против лондонского Арсенала.

В состав действующих победителей главного еврокубка на нынешний решающий поединок попал украинский защитник Илья Забарный.

Отметим, что в текущем сезоне Забарный провел за ПСЖ шесть матчей в Лиге чемпионов, однако все на общем этапе турнира и ни одного в плей-офф.

Читай также: УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал состоится в субботу, 30 мая, в Будапеште и начнется в 19:00 по киевскому времени.

