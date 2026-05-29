iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 лишила Гран-при Монако зон SM

Монте-Карло станет первой трассой сезона без зон Straight Mode.
Сегодня, 17:18       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Монако 2025 / Getty Images
Гран-при Монако 2025 / Getty Images

Впервые в сезоне Формулы-1 этап в Монако пройдет без зон SM для использования активной аэродинамики.

Как сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на схему трассы, опубликованную на официальном сайте чемпионата, ранее в Монако использовалась одна зона DRS на старт-финишной прямой. Теперь же серия отказалась от DRS, заменив её зонами режима обгона OT и зонами Straight Mode.

В зонах SM пилоты могут использовать активную аэродинамику: в обычных условиях переднее и заднее антикрылья, на мокрой трассе - только переднее.

Также в Монако будет зона OT, где гонщик при отставании менее одной секунды в точке замера перед поворотом Rascasse получит дополнительный заряд энергии 0,5 МДж на выходе из последнего поворота.

Ранее появилась информация, что Боттас может снова лишиться места на стартовой решетке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: DRS Гран-при Монако

Статьи по теме

ФИА отменила ошибочное новшество на Гран-при Монако ФИА отменила ошибочное новшество на Гран-при Монако
Гонка в Монако сохранит спорное правило Гонка в Монако сохранит спорное правило
"Здесь невозможно бороться": Ферстаппен раскритиковал трассу в Монако "Здесь невозможно бороться": Ферстаппен раскритиковал трассу в Монако
Гран-при Монако: Норрис удержал победу в противостоянии с Леклером Гран-при Монако: Норрис удержал победу в противостоянии с Леклером

Видео

Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединки Евро-2026 U-17, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа19:53
Фати согласовал контракт с командой где играет россиянин
Теннис19:35
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
Теннис19:28
Свитолина уверенно обыграла Корпач и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Европа и мир19:11
IIHF утвердила города, которые примут чемпионат мира-2030
Европа18:48
СМИ: Реал продлит контракт с Винисиусом только при одном условии
Европа18:21
Романо: Атлетико отказался от 100 млн евро за Альвареса
Бокс17:48
Фроч вынес приговор реваншу Усика против Верховена: "Он подерётся, но..."
Формула 117:18
Формула-1 лишила Гран-при Монако зон SM
НБА16:47
Харден остаётся в Кавальерс. Инсайдер назвал сумму нового соглашения
Европа16:18
ПСЖ готов выложить более 100 млн евро и отдать двух игроков за Альвареса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK