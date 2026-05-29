Формула-1 лишила Гран-при Монако зон SM

Впервые в сезоне Формулы-1 этап в Монако пройдет без зон SM для использования активной аэродинамики.

Как сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на схему трассы, опубликованную на официальном сайте чемпионата, ранее в Монако использовалась одна зона DRS на старт-финишной прямой. Теперь же серия отказалась от DRS, заменив её зонами режима обгона OT и зонами Straight Mode.

В зонах SM пилоты могут использовать активную аэродинамику: в обычных условиях переднее и заднее антикрылья, на мокрой трассе - только переднее.

Также в Монако будет зона OT, где гонщик при отставании менее одной секунды в точке замера перед поворотом Rascasse получит дополнительный заряд энергии 0,5 МДж на выходе из последнего поворота.

Ранее появилась информация, что Боттас может снова лишиться места на стартовой решетке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!