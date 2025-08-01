Гонка в Монако сохранит спорное правило

В 2026 году Гран-при пройдет снова с двумя пит-стопами.

Гран-при Монако снова пройдет с правилом двух пит-стопов, сообщает The Race.

Напомним, что правило ввели в этом сезоне, чтобы попытаться внести интригу в гонку.

Однако в итоге многие пилоты специально стали затормаживать пелотон, чтобы дать напарнику удобный пит-стоп.

Правило хоть и подверглось большой критики со стороны фанатов и команд, однако Всемирный автоспортивный совет все равно принял его на постоянной основе.

А с расписанием и результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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