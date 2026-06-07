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Автоспорт

Антонелли выиграл совершенно безумный Гран-при Монако

В этом году легендарная трасса подарила массу сенсаций.
Сегодня, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

В воскресенье, 7 июня, состоялся очередной этап Формулы-1 в Монако.

Старт сразу получился сенсационным. Макс Ферстаппен не смог стартовать, и был вынужден сразу же завершить гонку.

В остальном же лиреды сохранили свои позиции. Антонелли сразу упрочил свое положение, оторвавшись от преследующих его Феррари.

В следующие круги единственным интересным моментом стал штраф для Чеко Переса за фальшстарт. Мексиканцу присудили проезд по пит-лейн, похоронив надежды Кадиллак на высокие позиции.

На 18-круге из-за проблем с болидом сошел Валттери Боттас.

Далее все внимание было приковано к противостоянию Изака Аджара и Джорджа Расселла. Пилот Ред Булл испытывал серьезные проблемы с болидом, однако сдерживал британца. В борьбе оба пилота отстали от лидирующей тройки на примерно 20 секунд.

К 30-му кругу сошел еще один пилот - Оливер Бермэн не смог довести гонку до конца. А Расселл устал ехать за Аджаром и решил уйти на пит-стоп, выехав на на восьмой строчке позади Норриса.

Уже на пит-стопе Аджара Расселл наконец оказался впереди. Параллельно Льюис Хэмилтон получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейн, а затем и Расселл допустил ту же ошибку.

На 45-м круге Норрис выбыл из гонки. Пилот изо всех сил в итоге сдерживал Расселла, но в итоге силовая установка дала сбой, вынудив чемпиона мира завершить Гран-при Монако.

На 56-м круге был установлен антирекорд Формулы-1. Сразу пять пилотов получили штрафы за превышение скорости на пит-лейн. Хэмилтон, Расселл, Пиастри, Гасли и Колапинто получили по пять секунд штрафа.

А на 61-м круге появился первый сейфти-кар. Стролл разбил свой болид, подарив небольшую интригу в концовке гонки.

На 65-м круге наконец начался рестарт, однако сразу же выехал новый сейфти-кар. Шарль Леклер, будучи в борьбе за вторую строчку, разбил болид.

В итоге сейфти-кар был прерван красными флагами, что в итоге привело к рестарту на 68-м круге Гран-при Монако. Также во время паузы стало известно, что Расселл получил проезд по пит-лейн из-за игнорирования предыдущего штрафа.

После рестарта Антонелли сумел сохранить лидерство, а из гонки выбыл Карлос Сайнс, который в результате двух столкновений повредил болид. А далее команды уваеренно доехали остаток дистанции, по итогам которой Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Монако. Также подиум заняли Льюис Хэмилтон и Изак Аджар.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Монако

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