Антонелли выиграл совершенно безумный Гран-при Монако
В воскресенье, 7 июня, состоялся очередной этап Формулы-1 в Монако.
Старт сразу получился сенсационным. Макс Ферстаппен не смог стартовать, и был вынужден сразу же завершить гонку.
"Just bring it home please Max" 📻— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Verstappen appears to be retiring from the race on Lap 1! 😢#F1 #MonacoGP | LAP 1/78 pic.twitter.com/cjnMaGZUfu
В остальном же лиреды сохранили свои позиции. Антонелли сразу упрочил свое положение, оторвавшись от преследующих его Феррари.
Antonelli is our leader with Hamilton and Leclerc CHASING down the Mercedes! 👀#F1 #MonacoGP | LAP 3/78 pic.twitter.com/zEfWJJTjQx— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
В следующие круги единственным интересным моментом стал штраф для Чеко Переса за фальшстарт. Мексиканцу присудили проезд по пит-лейн, похоронив надежды Кадиллак на высокие позиции.
🚨 Drive-Through Penalty 🚨— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Sergio Perez is penalised for being out of position at the start, and he comes in to serve the penalty this lap#F1 #MonacoGP | LAP 11/78 pic.twitter.com/wmY7GvF9sh
На 18-круге из-за проблем с болидом сошел Валттери Боттас.
📻 "We need to cool the car and box this lap" ❄️— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Valtteri Bottas becomes the second DNF from this race 😢#F1 #MonacoGP | LAP 18/78 pic.twitter.com/Pe19zqBZcG
Далее все внимание было приковано к противостоянию Изака Аджара и Джорджа Расселла. Пилот Ред Булл испытывал серьезные проблемы с болидом, однако сдерживал британца. В борьбе оба пилота отстали от лидирующей тройки на примерно 20 секунд.
"The engine is not healthy right now" 😬— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Hadjar reports that he has "no power", and Russell has the Red Bull in his sights!#F1 #MonacoGP | LAP 21/78 pic.twitter.com/EzJ9dv6QMl
К 30-му кругу сошел еще один пилот - Оливер Бермэн не смог довести гонку до конца. А Расселл устал ехать за Аджаром и решил уйти на пит-стоп, выехав на на восьмой строчке позади Норриса.
Russell heads to the pit box!📦— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Mercedes fit a set of hard tyres on the car, in an attempt to undercut Hadjar 😮💨#F1 #MonacoGP | LAP 32/78 pic.twitter.com/UthXlGwmsh
Уже на пит-стопе Аджара Расселл наконец оказался впереди. Параллельно Льюис Хэмилтон получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейн, а затем и Расселл допустил ту же ошибку.
Russell passes Hadjar for P4 🔀— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
The Red Bull driver exits the pit lane in response to the Mercedes' stop, but Russell is through!#F1 #MonacoGP | LAP 34/78 pic.twitter.com/CWizxIMEYi
На 45-м круге Норрис выбыл из гонки. Пилот изо всех сил в итоге сдерживал Расселла, но в итоге силовая установка дала сбой, вынудив чемпиона мира завершить Гран-при Монако.
NORRIS SLOWS IN THE TUNNEL! 😱— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Russell and Hadjar quickly pass the McLaren, and Norris is told to bring the car in to retire! #F1 #MonacoGP | LAP 45/78 pic.twitter.com/mbD4YjEskL
На 56-м круге был установлен антирекорд Формулы-1. Сразу пять пилотов получили штрафы за превышение скорости на пит-лейн. Хэмилтон, Расселл, Пиастри, Гасли и Колапинто получили по пять секунд штрафа.
А на 61-м круге появился первый сейфти-кар. Стролл разбил свой болид, подарив небольшую интригу в концовке гонки.
⚠️ SAFETY CAR ⚠️— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
STROLL IS IN THE WALL! 😱
The pit lane is about to get busy...#F1 #MonacoGP | LAP 60/78 pic.twitter.com/RzeERFpSRH
На 65-м круге наконец начался рестарт, однако сразу же выехал новый сейфти-кар. Шарль Леклер, будучи в борьбе за вторую строчку, разбил болид.
LECLERC CRASHES AT THE RESTART! 😱#F1 #MonacoGP | LAP 66/78 pic.twitter.com/QGPTBCyumX— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
В итоге сейфти-кар был прерван красными флагами, что в итоге привело к рестарту на 68-м круге Гран-при Монако. Также во время паузы стало известно, что Расселл получил проезд по пит-лейн из-за игнорирования предыдущего штрафа.
🔴 RED FLAG 🔴— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
The race has been red flagged with all cars returning to the pit lane#F1 #MonacoGP | LAP 68/78 pic.twitter.com/vk06WQSG8j
После рестарта Антонелли сумел сохранить лидерство, а из гонки выбыл Карлос Сайнс, который в результате двух столкновений повредил болид. А далее команды уваеренно доехали остаток дистанции, по итогам которой Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Монако. Также подиум заняли Льюис Хэмилтон и Изак Аджар.
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