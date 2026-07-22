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Лидер Арсенала решил отказаться от операции

Вильям Салиба просто отдохнет.
Сегодня, 16:32       Автор: Андрей Безуглый
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Защитник Арсенала Вильям Салиба принял решение о своем будущем, пишет L’Équipe.

Напомним, что француз долгое время испытывает проблемы со спиной. На мундиале ситуация обострилась.

Салиба не смог доиграть матч против сборной Испании, а затем появились слухи, что игрок нуждается в операции.

После совещания с врачами Арсенала защитник решил отказаться от хирургического вмешательства. Вместо этого Салиба некоторое время отдохнет от футбола, чтобы дать организму время на восстановление.

Сколько конкретно пропустит француз неизвестно, однако речь идет о немалом сроке.

Ранее также Челси оформил рекордный трансфер.

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