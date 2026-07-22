Лидер Арсенала решил отказаться от операции

Защитник Арсенала Вильям Салиба принял решение о своем будущем, пишет L’Équipe.

Напомним, что француз долгое время испытывает проблемы со спиной. На мундиале ситуация обострилась.

Салиба не смог доиграть матч против сборной Испании, а затем появились слухи, что игрок нуждается в операции.

После совещания с врачами Арсенала защитник решил отказаться от хирургического вмешательства. Вместо этого Салиба некоторое время отдохнет от футбола, чтобы дать организму время на восстановление.

Сколько конкретно пропустит француз неизвестно, однако речь идет о немалом сроке.

Ранее также Челси оформил рекордный трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!