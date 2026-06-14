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Футбол

Франция получила усиление в линии обороны

Салиба вернулся в общую группу.
Сегодня, 08:40       Автор: Валентина Чорноштан
Уильям Салиба / Getty Images
Уильям Салиба / Getty Images

Вильям Салиба восстановился и вернулся к тренировкам перед первой игрой Франции на ЧМ‑2026.

Центральный защитник сборной Франции окончательно вернулся к занятиям в общей группе, сообщает журналист Фабрис Гокинс.

Напомним, что Салиба имел проблемы со спиной, из-за которых его участие в турнире было под вопросом.

Первая игра сборной Франции на Мундиале пройдёт во вторник, 16 июня, в 22:00 по киевскому времени.

К слову, Милан предложил контракт тренеру, провалившемуся в Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции по футболу Вильям Салиба

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