НОК Украины начал процедуру обжалования решения МОК о восстановлении в правах россиян

Украина обратилась в Спортивный арбитражный суд после снятия ограничений для представителей страны-террориста.

Национальный олимпийский комитет Украины начал процедуру обжалования в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении в правах российских спортсменов.

Об этом говорится на официальном сайте НОК.

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"28 июля 2026 года НОК Украины подал в CAS Заявление об апелляции (Statement of Appeal), в котором просит отменить решение МОК как такое, что, по убеждению украинской стороны, противоречит положениям Олимпийской хартии, установившейся практике CAS и не учитывает фактические обстоятельства, которые явились основанием для приостановления членства Олимпийского комитета России в 2023 году.

Позиция НОК Украины основывается на том, что решение МОК было принято преждевременно и без надлежащей проверки, действительно ли устранены нарушения, из-за которых Олимпийский комитет России был отстранен после обращения НОК Украины 6 октября 2023 года. Речь идет, прежде всего, о вмешательстве в территориальную юрисдикцию НОК Украины путем включения в структуру ОКР спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины.

В апелляции подчеркивается, что формальное исключение региональных олимпийских советов из членства ОКС не свидетельствует о прекращении деятельности России на временно оккупированных территориях Украины и не означает устранения самого нарушения. Более того, после принятия решения МОК, руководство Олимпийского комитета России публично заявило, что продолжает рассматривать временно оккупированные территории Украины как часть российского спортивного пространства, что, по мнению НОК Украины, противоречит аргументации МОК, на основе которой было принято решение о возобновлении прав ОКР.

В своей апелляции НОК Украины обращает внимание, что еще в 2024 году CAS подтвердил законность отстранения Олимпийского комитета России, признав, что включение спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины нарушает территориальную целостность НОК Украины и положение Олимпийской хартии. Именно поэтому украинская сторона считает, что восстановление прав ОКР без фактического устранения этих нарушений несовместимо с принципами международного спортивного права и создает опасный прецедент для всего Олимпийского движения", - говорится в заявлении НОК.

Ранее сообщалось, что МОК восстановил страницу российского олимпийского комитета на своем сайте.

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