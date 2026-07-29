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Футбол

Реал сделал запрос по трансферу хавбека сборной Испании

За Родри предложили 50 млн евро.
Сегодня, 11:19       Автор: Андрей Безуглый
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Реал начал переговоры по трансферу Родри, пишет Фабрицио Романо.

Мадридцы начали действовать после того, как президент клуба Флорентино Перес дал добро на трансфер.

Манчестер Сити получил первое предложение по своему полузащитнику в размере 50 млн евро. 

В целом, Реал готов заплатить и больше, если "горожане" согласятся продать игрока.

Ранее также сообщалось, что Фулхэм работает над подписанием хавбека Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родри

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