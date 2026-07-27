ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
Награду получил игрок Кабо-Верде.
ФИФА назвала лучший гол на прошедшем чемпионате мира.
В результате голосования лучшим был признан гол Сидни Кабрала Лопеса в ворота сборной Аргентины.
Уже в дополнительное время игрок сборной Кабо-Верде отправил мяч точно в девятку ворот Эмилиано Мартинеса.
The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026
Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG
Отметим, что этот гол стал единственным для Кабрала на мундиале.
Ранее также сообщалось, что в Англии намерены бороться с симуляциями вратарей.
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