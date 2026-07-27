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Футбол

ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026

Награду получил игрок Кабо-Верде.
Вчера, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Сидни Лопес Кабрал / Getty Images
Сидни Лопес Кабрал / Getty Images

ФИФА назвала лучший гол на прошедшем чемпионате мира.

В результате голосования лучшим был признан гол Сидни Кабрала Лопеса в ворота сборной Аргентины.

Уже в дополнительное время игрок сборной Кабо-Верде отправил мяч точно в девятку ворот Эмилиано Мартинеса.

Отметим, что этот гол стал единственным для Кабрала на мундиале.

Ранее также сообщалось, что в Англии намерены бороться с симуляциями вратарей.

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