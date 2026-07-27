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Футбол

В Англии решили бороться с симуляциями вратарей

Ассоциации ждут разрешения от IFAB на внедрение мер.
Сегодня, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В английском футболе намерены искоренить симуляции вратарей, пишет BBC.

Напомним, что в последнее время приобрела популярность грязная тактика. Вратарь может симулировать повреждение, что вызывает на поле физиотерапевта. А в то же время команда идет к тренеру, чтобы получить новые инструкции.

Чтобы не допустить подобных "технических тайм-аутов" в Англии разработали новое правило. В случае, если вратарю необходима медицинская помощь, тренер в течение 10 секунд должен будет выбрать игрока, который покинет поле на одну минуту.

Если игрок не будет выбран, то на одно минуту поле будет обязан покинуть капитан команды.

При этом в правиле есть и исключения. Игрок не должен покидать поле если кипер отказался от медицинской помощи, если произошло столкновение вратаря и полевого игрока или же если вратарю нужна срочная медицинская помощь при явном тяжелом повреждении.

Сейчас английские ассоциации ждут разрешения от IFAB, чтобы начать использовать правило в своих матчах.

Ранее также сообщалось, что Челси хочет подписать опытного нападающего.

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