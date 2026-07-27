Чисора заявил, что готов устроить драку с Усиком в любой момент

Дерек Чисора заявил, что готов устроить драку с Александром Усиком при первой же встрече.

В интервью с Seconds Out британский супертяж вспомнил о своих резких высказываниях в адрес украинского чемпиона и подтвердил, что конфликт между ними не ограничивается словами.

Чисора заявил, что при встрече с Усиком намерен сразу вступить с ним в боротьбу. По словам британца, украинец уже знает о его намерениях.

"Нах*й этого парня. Когда я увижу его, то объясню ему, что к чему".

В Америке мы говорим "on sight". Ты имеешь в виду, что увидишь Усика – сразу полезешь в драку?

"Да, я готов начать драку с Усиком, как только увижу его. Он уже знает об этом. Я ему уже сказал".

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