Чисора заявил, что готов устроить драку с Усиком в любой момент
Дерек Чисора заявил, что готов устроить драку с Александром Усиком при первой же встрече.
В интервью с Seconds Out британский супертяж вспомнил о своих резких высказываниях в адрес украинского чемпиона и подтвердил, что конфликт между ними не ограничивается словами.
Чисора заявил, что при встрече с Усиком намерен сразу вступить с ним в боротьбу. По словам британца, украинец уже знает о его намерениях.
"Нах*й этого парня. Когда я увижу его, то объясню ему, что к чему".
В Америке мы говорим "on sight". Ты имеешь в виду, что увидишь Усика – сразу полезешь в драку?
"Да, я готов начать драку с Усиком, как только увижу его. Он уже знает об этом. Я ему уже сказал".
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