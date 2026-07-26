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"Такого возвращения все и ждали": Усик поздравил Джошуа с досрочной победой над Пренгой

Украинский экс-чемпион оценил успешный поединок британца.
Сегодня, 19:28       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поздравил Энтони Джошуа с досрочной победой над Кристианом Пренгой.

Украинец присутствовал на боксерском шоу в Саудовской Аравии и после боя обратился к британцу, который готовился к поединку с его командой.

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"Какой невероятный бой. Именно такого возвращения все и ждали. Доминирующая победа нокаутом во втором раунде. Поздравляю, брат", - написал Усик в Instagram.

Напомним,  ранее Усик также поздравил с победой Александра Хижняка, который провел свой второй бой на профессиональном ринге в рамках вечера бокса Джошуа - Пренга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

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