"Такого возвращения все и ждали": Усик поздравил Джошуа с досрочной победой над Пренгой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поздравил Энтони Джошуа с досрочной победой над Кристианом Пренгой.

Украинец присутствовал на боксерском шоу в Саудовской Аравии и после боя обратился к британцу, который готовился к поединку с его командой.

Читай также: Несмотря на два нокдауна Джошуа все же победил Пренгу

"Какой невероятный бой. Именно такого возвращения все и ждали. Доминирующая победа нокаутом во втором раунде. Поздравляю, брат", - написал Усик в Instagram.

Напомним, ранее Усик также поздравил с победой Александра Хижняка, который провел свой второй бой на профессиональном ринге в рамках вечера бокса Джошуа - Пренга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!