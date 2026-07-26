Комо ввел строгие ограничения для своих воспитанников

Комо ввел новые правила для учеников академии.

Теперь футболистам возрастом до 10 лет полностью запрещено играть головой на тренировках.

Игрокам до 12 лет упражнения на игру головой можно проводить не чаще раза в месяц, но не более пяти ударов за занятие. До 13 лет - не чаще раза в неделю и так же лишь пять ударов.

В матчах же между игроками этих возрастных категорий и вовсе запрещена игра головой.

Главным двигателем этих нововведний стал экс-футболист клуба, а сейчас член образовательного совета Рафаэль Варан. По окончании карьеры защитник провел немало образовательных кампаний о вреде для мозга.

Я уже несколько раз говорил о необходимости серьезно относиться к ударам по голове в футболе и о безусловной необходимости защищать наших детей. Для молодых игроков лучший подход – это четкие правила, качественная тренерская работа, понимание и культура, в которой благополучие и безопасность стоят на первом месте. Эта система сокращает ненужные контакты в самом юном возрасте, когда мозг еще развивается, а затем позволяет правильно обучать этому навыку – постепенно и с необходимым контролем

Ранее также сообщалось, что Болонья намерена выкупить украинского форварда.

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