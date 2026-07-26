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Футбол

Барселона намерена сохранить своего нападающего

Ферран Торрес должен сам захотеть уйти.
Сегодня, 12:17       Автор: Андрей Безуглый
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Нападающий Барселоны Ферран Торрес может остаться в клубе, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что текущим летом 26-летний испанец находится в сфере интересов сразу нескольких клубов.

При этом Барселона предпочла бы не продавать Торреса, а наоборот продлить с ним контракт.

При этом форвард все еще может покинуть клуб, если сам захочет уйти. В этом случае каталонцы не станут удерживать игрока, но постараются выгодно его продать.

Если Торрес решит остаться, то по завершении трансферного окна клуб начнет переговоры о новом контракте, чтобы избежать проблем с финансовых фэйр-плей.

Ранее также сообщалось, что Рома подпишет замену Довбику.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ферран Торрес

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