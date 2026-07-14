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Футбол

Стала известна истинная причина, почему Барселона готова расстаться с Торресом

Продажа испанца позволит клубу сэкономить 8 млн евро.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Барселона намерена продать Феррана Торреса, чтобы избежать дополнительных выплат Манчестер Сити.

По данным The Athletic, если каталонский клуб продлит соглашение с испанцем, то будет обязан перечислить английской стороне ещё около 7-8 миллионов евро в соответствии с условиями трансфера.

Из‑за этого спортивный директор Барселоны Деку не спешит начинать переговоры о новом контракте с Торресом и применяет политику в отношении форварда: лучше продать игрока сейчас, чем через год отпускать бесплатно.

Напомним, что ранее уже сообщалось, что Барселона готова отпустить нападающего в ПСЖ за 50 миллионов евро. Добавим, что идея этого трансфера появилась у наставника парижан Луиса Энрике.

Тем временем Арсенал хочет  подписать звезду Атлетико, на которую ещё нацелилась Барселона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес

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