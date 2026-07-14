Руководство Ф-1 рассматривает вариант сдвоенных этапов

Руководство Формулы-1 продолжает искать альтернативы этапам на Ближнем Востоке, проведение которых оказалось под угрозой из-за военного конфликта.

После отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии неопределённой остаётся судьба этапов в Катаре и Абу-Даби. Если они также не состоятся, календарь сезона‑2026 сократится с 24 до 20 гонок.

Одним из возможных решений считается проведение двух этапов подряд на одной трассе — либо в Баку, либо в Сингапуре.

Следовательно, такой вариант соответствует календарю, однако не вызывает большого энтузиазма ни у команд, ни у организаторов, пишет Motorsport.

К слову, ранее Перес откровенно рассказал о своей роли в Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!