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Руководство Ф-1 рассматривает вариант сдвоенных этапов

Ищет замену отменённым гонкам.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при в Сингапуре / Getty Images
Гран-при в Сингапуре / Getty Images

Руководство Формулы-1 продолжает искать альтернативы этапам на Ближнем Востоке, проведение которых оказалось под угрозой из-за военного конфликта.

После отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии неопределённой остаётся судьба этапов в Катаре и Абу-Даби. Если они также не состоятся, календарь сезона‑2026 сократится с 24 до 20 гонок.

Одним из возможных решений считается проведение двух этапов подряд на одной трассе — либо в Баку, либо в Сингапуре.

Следовательно, такой вариант соответствует календарю, однако не вызывает большого энтузиазма ни у команд, ни у организаторов, пишет Motorsport.

К слову, ранее Перес откровенно рассказал о своей роли в Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Сингапура Гран-при Баку

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