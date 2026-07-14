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СМИ раскрыли планы Моуринью на игроков Реала

Главная задача нового тренера объединить коллектив.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Авторитетное издание Marca поделилось информацией о планах главного тренера Реала Жозе Моуринью на предстоящий сезон.

Отмечается, что португалец не собирается кардинально перестраивать состав сразу после прихода в клуб.

Он не хочет создавать имидж жёсткого диктатора с первых дней работы и видит свою первоочередную задачу в объединении коллектива, а не в кадровых революциях.

Напомним, что ранее Жозе Моуринью уже возглавлял Реал, а именно с 2010 по 2013 год. В тот период он привёл клуб к чемпионству в Ла Лиге, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее стало известно, что Моуринью хочет купить в Реал звезду сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жозе Моуринью

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