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Реал определился с судьбой Лунина на следующий сезон

В мадридском клубе хотят иметь надежную замену для Куртуа.
Сегодня, 09:45       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Реал не собирается продавать украинского голкипера Андрея Лунина во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Defensa Central, в мадридском клубе считают, что 27-летний украинец постоянно демонстрировал высокий уровень игры, когда это было необходимо.

"Сливочные" заинтересованы в том, чтобы в команде была надежная замена для основного вратаря Тибо Куртуа, который из-за травм пропустил 26 матчей за последние два сезона, и считают, что украинский голкипер получит игровое время в следующем сезоне.

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Также отмечается, что у Лунина и его агента Жорже Мендеша хорошие отношения с мадридским клубом, поэтому не должно возникнуть никаких проблем по поводу дальнейшего сотрудничества, а семья украинца счастлива в Мадриде.

Действующий контракт украинского голкипера с Реалом рассчитан до июня 2030 года.

В прошлом сезоне Лунин провел за мадридскую команду 12 матчей во всех турнирах, пропустив 21 гол, а в одном поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Реал согласовал новый контракт с хавбеком, которым интересовался Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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