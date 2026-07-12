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Футбол

Бывший кипер Интера нашел себе новый клуб

Ян Зоммер проведет сезон в Брюгге.
Вчера, 23:50       Автор: Андрей Безуглый
Ян Зоммер / Getty Images
Ян Зоммер / Getty Images

Швейцарский вратарь Ян Зоммер продолжит карьеру в Бельгии, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что летом у кипера закончился контракт с Интером.

Несмотря на возраст, Зоммер получил немало предложений от европейских клубов, но решил переехать в Бельгию.

Брюгге предложил ветерану краткосрочный контракт, в рамках которого Зоммер будет первым номером команды.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ подпишет нового вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ян Зоммер

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