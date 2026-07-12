В Ред Булл отметили прогресс Аджара

В Ред Булл довольны прогрессом своего новичка Изака Аджара.

Руководитель "быков" Лоран Мекьес на последний пресс-конференции отдельно отметил успехи француза.

По его словам, Аджар каждый уикэнд выжимает максимум из машины, несмотря на условия, что помогает ему становиться сильнее. К тому же пилот уже многому научился у Макса Ферстаппена.

По правде говоря, Изак демонстрирует отличные результаты с самого начала сезона: складывается ли уик-энд плохо, хорошо ли работает машина или не очень – ему всегда удавалось действовать по-своему и добиваться прогресса из гонки в гонку с точки зрения опыта и навыков. Он многому учится у Макса Ферстаппена, он постепенно узнает новое во время управления болидом. И сейчас ничего не изменилось. Его не устроит ни 5-я, ни 4-я позиция – и нас тоже. Но мы четко видим, что каждый раз он делает шаг вперед

Ранее также в Мерседес прокомментировали ожидания от предстоящих гонок.

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