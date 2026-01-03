iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Новичок Ред Булл раскрыл главное преимущество Ферстаппена

Гонщик выделил неочевидную черту четырехкратного чемпиона мира.
Сегодня, 14:10       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен и Изак Аджар / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен и Изак Аджар / Red Bull Content Pool

Новый пилот конюшни Ред Булл Изак Аджар поразмышлял о соперничестве с напарником Максом Ферстаппеном. Французский гонщик назвал главную силу нидерландца, сообщает GPblog.

"Если бы был еще один год в рамках этих правил, то шансов не было бы. Но полной уверенности нет. Возможно, мне вполне подходит метод борьбы с ним. Но в то же время – это Макс Ферстаппен.

У него нет стиля пилотажа. Он адаптируется к тому, что есть – именно в этом его сила. Он будет таким же классным за рулем болида следующего сезона, как и в машине 2025-го и позапрошлого года. Он постоянно адаптируется", – заявил Аджар.

Француз присоединился к Ред Булл после сезона в составе Рейсинг Буллз. Дебютант в этом году набрал 51 очко. Лучший результат Аджара – 3-е место на Гран-при Нидерландов.

Кстати, ранее Ред Булл обновил логотип перед грядущим сезоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Изак Аджар

Статьи по теме

В Ред Булл изменили логотип перед новым сезоном В Ред Булл изменили логотип перед новым сезоном
Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем
Руководители команд назвали Ферстаппена лучшим пилотом года Руководители команд назвали Ферстаппена лучшим пилотом года
МЮ оценил кандидатуру Марески МЮ оценил кандидатуру Марески

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Довбик против Аталанты, а Зинченко даст бой Астон Вилле
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Сенегал встретится с Суданом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа15:08
МЮ оценил кандидатуру Марески
Другие страны14:55
Кубок африканских наций-2025: Сенегал встретится с Суданом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
Украина14:52
Бухарестский клуб обсуждают аренду форварда Динамо
Футзал14:40
Экстра-лига по футзалу: Ураган вырвал победу над Сухой Балкой
Европа14:38
Защитник Реала близок к возвращению на поле к Суперкубку Испании
Европа14:13
Ливерпуль может включиться в гонку за полузащитника Брайтона
Формула 114:10
Новичок Ред Булл раскрыл главное преимущество Ферстаппена
Теннис13:49
13-я ракетка мира не выступит на Australian Open
Европа13:44
Борнмут приютил экс-голкипера сборной Англии
Другие страны13:21
Харви Эллиотт может продолжить карьеру в МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK