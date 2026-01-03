Новичок Ред Булл раскрыл главное преимущество Ферстаппена

Новый пилот конюшни Ред Булл Изак Аджар поразмышлял о соперничестве с напарником Максом Ферстаппеном. Французский гонщик назвал главную силу нидерландца, сообщает GPblog.

"Если бы был еще один год в рамках этих правил, то шансов не было бы. Но полной уверенности нет. Возможно, мне вполне подходит метод борьбы с ним. Но в то же время – это Макс Ферстаппен.

У него нет стиля пилотажа. Он адаптируется к тому, что есть – именно в этом его сила. Он будет таким же классным за рулем болида следующего сезона, как и в машине 2025-го и позапрошлого года. Он постоянно адаптируется", – заявил Аджар.

Француз присоединился к Ред Булл после сезона в составе Рейсинг Буллз. Дебютант в этом году набрал 51 очко. Лучший результат Аджара – 3-е место на Гран-при Нидерландов.

Кстати, ранее Ред Булл обновил логотип перед грядущим сезоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!