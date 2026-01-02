iSport.ua
Автоспорт

В Ред Булл изменили логотип перед новым сезоном

Освежили шрифты своего лого.
Сегодня, 12:13
Ред Булл / redbull.com
Ред Булл / redbull.com

Ред Булл представил обновлённый логотип команды.

На своём официальном аккаунте в X "быки" опубликовали пост с новым логотипом, который будет использовать команда из Милтон-Кинса, начиная с сезона-2026.

Отметим, что в целом логотип остался практически без изменений, однако одним из заметных нововведений стало возвращение белой окантовки вокруг надписи Ред Булл. Добавим, что впервые с сезона 2015 года команда снова использовала этот элемент.

Ранее пилоты назвали лучшего гонщика сезона-2025, и нет, это не чемпион Ландо Норрис.

