В Ред Булл изменили логотип перед новым сезоном

Ред Булл представил обновлённый логотип команды.

На своём официальном аккаунте в X "быки" опубликовали пост с новым логотипом, который будет использовать команда из Милтон-Кинса, начиная с сезона-2026.

Отметим, что в целом логотип остался практически без изменений, однако одним из заметных нововведений стало возвращение белой окантовки вокруг надписи Ред Булл. Добавим, что впервые с сезона 2015 года команда снова использовала этот элемент.

