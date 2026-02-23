Верес презентовал очередного зимнего новичка

Ровненский Верес оформил четвертое подписание зимы. Ряды команды пополнил полузащитник Давид Нийо, сообщает официальный сайт клуба.

Африканец подписал контракт на 5 лет. Нийо считается одним из самых больших талантов Руанды. Он стал вторым легионером из Африки в составе ровенчан после гамбийца Аладжи Уолли.

В зимнее трансферное окно Верес усиливается исключительно иностранцами. Ранее к коллективу Олега Шандрука присоединились вингеры Гильермо Баия и Андре Гонсалвеш, а также плеймейкер Фабрисио Ян.

К слову, ранее Верес оформил волевую победу над Полтавой.

