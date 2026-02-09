iSport.ua
Сбежавший из Вереса легионер трудоустроился в Азербайджане

Эрен Айдин подписал контракт с новым клубом.
Вчера, 19:26       Автор: Игорь Мищук
Эрен Айдин / ФК Верес
Эрен Айдин / ФК Верес

Вингер Вереса Эрен Айдин, ранее сбежавший с тренировочного сбора украинского клуба, продолжит карьеру в Азербайджане.

О подписании 22-летнего турецкого футболиста объявила Зира.

Читай также: Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты

Как сообщает пресс-служба азербайджанского клуба, игрок заключил контракт до конца нынешнего сезона. Состав команды он пополнил в статусе свободного агента.

Айдин перешел в Верес в сентябре 2025 года на правах свободного агента. В составе украинской команды турецкий вингер провел 11 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Недавно стало известно, что Айдин самовольно покинул расположение Вереса на тренировочном сборе в Турции и перестал выходить на связь с ровенским клубом.

