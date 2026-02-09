Ряд спортсменов пожаловался на сломанные медали на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Милане появились первые серьезные проблемы.

Многие призеры пожаловались, что их олимпийские медали попросту сломались вскоре после награждения. Проблема пока не носит массовый характер, однако случаи далеко не единичные.

Потом директор Олимпиады-2026 Андреа Франчизи уже отреагировал на поступающие жалобы, заявив, что организаторы уделят вопросу максимум своего внимания.

Мы полностью ознакомлены с ситуацией. Смотрим, в чем именно заключается проблема. Собираемся уделить максимум внимания медалям. Очевидно, что мы хотим, чтобы все было идеально, когда медалью награждают атлетов, потому что это для них один из самых главных моментов.

При этом организаторы пока ничего не сказали о возможной компенсации или замене повреждённых медалей.

Ранее также стало известно состояние олимпийский чемпионки, упавшей на спуске.

