iSport.ua
Русский Українська

Ряд спортсменов пожаловался на сломанные медали на Олимпиаде

Организаторы пообещали решить проблему.
Вчера, 20:18       Автор: Андрей Безуглый
Бризи Джонсон / Getty Images
Бризи Джонсон / Getty Images

На Олимпийских играх в Милане появились первые серьезные проблемы.

Многие призеры пожаловались, что их олимпийские медали попросту сломались вскоре после награждения. Проблема пока не носит массовый характер, однако случаи далеко не единичные.

Потом директор Олимпиады-2026 Андреа Франчизи уже отреагировал на поступающие жалобы, заявив, что организаторы уделят вопросу максимум своего внимания.

Мы полностью ознакомлены с ситуацией. Смотрим, в чем именно заключается проблема. Собираемся уделить максимум внимания медалям. Очевидно, что мы хотим, чтобы все было идеально, когда медалью награждают атлетов, потому что это для них один из самых главных моментов.

При этом организаторы пока ничего не сказали о возможной компенсации или замене повреждённых медалей.

Ранее также стало известно состояние олимпийский чемпионки, упавшей на спуске.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной
Еще один баскетболист пропустит Матч Звезд Еще один баскетболист пропустит Матч Звезд
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры08:21
Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной
НБА08:05
Еще один баскетболист пропустит Матч Звезд
Олимпийские игры07:41
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:33
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
НБА06:58
Сразу в двух матчах НБА произошли драки между игроками
Вчера, 23:55
Олимпийские игры23:55
МОК запретил Гераскевичу использовать "шлем памяти"
Европа23:40
Дубль Малена принес Роме простую победу над Кальяри
Европа22:50
Кандидат на пост президента Барселоны: Флику понравится наш проект
Олимпийские игры22:20
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
Формула 122:07
Астон Мартин показал новую ливрею
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK