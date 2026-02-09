Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге

"Бело-синие" выиграли второй за день контрольный поединок.

В понедельник, 9 февраля, Динамо провело на тренировочном сборе в Турции контрольный матч с грузинской Иберией 1999.

После волевой победы 2:1 над Кудривкой подопечные Игоря Костюка выиграли и второй за день спарринг - теперь со счетом 2:0.

Читай также: Динамо одержало волевую победу в спарринге с Кудривкой

Первый тайм команды провели без забитых мячей, а перед перерывом защитник киевлян Денис Попов заработал прямую красную карточку за грубую игру. С согласия соперника "бело-синих" удаленного игрока в составе заменил Владислав Захарченко.

А во второй половине встречи Динамо обеспечило себе победу, забив дважды. Сначала на 58-й минуте отличился Владимир Бражко, а вскоре Матвей Пономаренко установил окончательный результат матча.

Динамо - Иберия 1999 2:0

Голы: Бражко, 58, Пономаренко, 67

Динамо: Суркис, Коробов (Тымчик, 78), Попов (Захарченко, 45), Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (Осипенко, 86), Шапаренко (Рубчинский, 78), Волошин, Огундана, Пономаренко.

Иберия 1999 (стартовый состав): Макаридзе, Зохури, Амисулашвили, Бочоришвили, Джинджолава, Дадиани, Кардава, Бартишвили, Гудушаури, Начкебия, Дзагания.

Предупреждения: Шапаренко, 26, Волошин, 72 - Кардава, 37, Джинджолава, 53, Гудушаури, 56, Джорджия, 80, Гогсадзе, 87.

Удаление: Попов, 44.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!