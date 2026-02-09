iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лапорта покинул пост президента Барселоны

Это необходимая процедура перед выборами.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта подал в отставку, сообщила пресс-служба клуба.

Это необходимая процедура, которая повзолит функционеру баллотироваться на этот пост на предстоящих выборах.

Вместе с Лапортой также в оставку ушли многие члены правления. 

Напомним, что выборы президента Барселоны состоятся 15 марта, а победитель займет пост с 1 июля.

До тех пор временным президентом каталонского клуба будет Рафа Юсте.

Ранее также сообщалось, что другой испанский гранд приценивается к защитнику Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жоан Лапорта

Статьи по теме

Барселона готовит сюрприз для Месси Барселона готовит сюрприз для Месси
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
"Нет ничего невозможного": Лапорта высказался о шансах подписать Голанда "Нет ничего невозможного": Лапорта высказался о шансах подписать Голанда
Президент Барселоны хочет устроить возвращение Неймара Президент Барселоны хочет устроить возвращение Неймара

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK