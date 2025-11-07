iSport.ua
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне

Готовит прощание с аргентинцем на новом Камп Ноу.
Сегодня, 19:54       Автор: Валентина Чорноштан
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта дал интервью для Mundo Deportivo, в котором поделился планами провести прощальный матч Лионеля Месси на обновлённом Камп Ноу.

"Это был бы отличный способ открыть Камп Ноу с данью уважения Лео Месси, ведь на таком матче стадион будет полностью заполнен. Я был бы рад, если нам удастся провести прощальный матч Лионеля Месси в Барселоне", — цитирует слова президента издание.

Добавим, что футболисты Барселоны смогут сыграть на обновлённом Камп Ноу уже весной 2026 года. Отмечается, что новый стадион вместит до 105 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что национальный чемпионат Ла Лига разрешает Барселоне проводить матчи без завершения строительства боковой трибуны, однако УЕФА выступает против такого решения и считает, что стадион должен быть полностью реконструирован, и только после этого допускать болельщиков.

Напомним, что Месси покинул Барселону в августе 2021 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона месси Жоан Лапорта Камп Ноу

