"Особые условия": Экс-промоутер Усика объяснил, почему бой с Верховеном будет титульным

Александр Красюк прокомментировал решение WBC официально санкционировать поединок.
Сегодня, 14:52       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о решении Всемирного боксерского совета сделать его бой с кикбоксером Рико Верховеном титульным.

Функционер выразил уверенность, что у WBC особое отношение к украинскому чемпиону.

Читай также: "Если не Рико, то кто?": Экс-промоутер Усика оценил бой против Верховена

"Мы увидели отношение WBC. То есть сначала WBC говорит о том, что не санкционирует этот бой за титул чемпиона мира, а потом, посовещавшись, пришли к выводу, что да, санкционируем. То есть сделали вывод, перечеркнув все свои же правила, пошли на такие особые условия для Усика. Почему? Потому что Усик - особенный чемпион. Потому что, как в свое время был Виталий Кличко особенным чемпионом WBC, так сейчас есть Александр Усик.

И президент многое может сделать, что не записано в правилах, потому что именно благодаря этому и формируется величие бокса. И величие боксера, потому что для него делают что-то необычное. Вот, например, санкционировать поединок кикбоксера против чемпиона, экс-абсолютного чемпиона.

Вот в этот раз Маурисио Сулейман пошел на такой беспрецедентный шаг. Это означает, что он с большим уважением относится к Усику как к чемпиону, готов идти на такие шаги и готов подставить себя под шквал критики", - сказал Красюк в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

Ранее WBC объяснил, почему сделал бой Усик - Верховен титульным.

