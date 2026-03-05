iSport.ua
Названы ориентировочные сроки восстановления Роналду после травмы

Португалец будет вынужден пропустить минимум две недели.
Сегодня, 13:31
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду не поможет своей команде в ближайших матчах из-за повреждения задней поверхности бедра.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на восстановление 41-летнему португальцу потребуется от двух до четырех недель.

Читай также: Роналду выбыл из-за травмы бедра

Также из-за травмы пока остается под вопросом возможность участия нападающего в предстоящих товарищеских матчах сборной Португалии с Мексикой (29 марта) и США (1 апреля).

Вскоре игрок пройдет дополнительное медицинское обследование, поскольку работает над тем, чтобы как можно скорее вернуться на поле.

В нынешнем сезоне Роналду провел в составе Ан-Насра 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду стал совладельцем испанского клуба.

