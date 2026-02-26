iSport.ua
Роналду стал совладельцем испанского клуба

Звездный португалец приобрел четверть акций Альмерии.
Сегодня, 13:50       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду стал совладельцем Альмерии, выступающей ныне во втором дивизионе Испании.

Испанским клубом с прошлого года владеет консорциум инвесторов из Саудовской Аравии во главе с SMC Group, а португалец через свою компанию CR7 Sports Investments приобрел 25% акций.

Об этом сообщает пресс-служба представителя Сегунды.

"Я давно хотел внести свой вклад в развитие футбола за пределами футбольного поля. Альмерия - испанский клуб с прочными основами и большим потенциалом для развития. С нетерпением жду сотрудничества с руководством клуба, чтобы поддержать его следующий этап роста", - заявил Роналду.

Альмерия на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Сегунды, пребывая в зоне матчей плей-офф за право повышения в классе.

Ранее сообщалось, что Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенси.

