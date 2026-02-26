Роналду стал совладельцем испанского клуба
Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду стал совладельцем Альмерии, выступающей ныне во втором дивизионе Испании.
Испанским клубом с прошлого года владеет консорциум инвесторов из Саудовской Аравии во главе с SMC Group, а португалец через свою компанию CR7 Sports Investments приобрел 25% акций.
Читай также: Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Об этом сообщает пресс-служба представителя Сегунды.
"Я давно хотел внести свой вклад в развитие футбола за пределами футбольного поля. Альмерия - испанский клуб с прочными основами и большим потенциалом для развития. С нетерпением жду сотрудничества с руководством клуба, чтобы поддержать его следующий этап роста", - заявил Роналду.
Official statement:— UD Almería (@UDAlmeria_Eng) February 26, 2026
Cristiano Ronaldo invests in UD Almería as part of the club ownership consortium led by SMC Group pic.twitter.com/0lk92FUjPH
Альмерия на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Сегунды, пребывая в зоне матчей плей-офф за право повышения в классе.
Ранее сообщалось, что Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенси.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!