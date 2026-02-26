iSport.ua
Винисиус единственный игрок с уникальным достижением в матчах против Моуриньо

Форвард Реала забил Бенфике дважды.
Сегодня, 14:27       Автор: Василий Войтюк
Винисиус и Моуриньо / Getty Images
Винисиус и Моуриньо / Getty Images

Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор отметился забитым голом в матче Лиги чемпионов против Бенфики, который принес его команде победу.

До этого Винисиус забил также и в первой встрече между этими командами, которая состоялась на прошлой неделе.

Таким образом бразилец стал первым игроком в истории, который забил хотя бы по одному голу в каждом из матчей против команды Жозе Моуриньо в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Благодаря этим голам ВИнисиус обошел Кака в списке лучших бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо Винисиус Жуниор

