Винисиус единственный игрок с уникальным достижением в матчах против Моуриньо

Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор отметился забитым голом в матче Лиги чемпионов против Бенфики, который принес его команде победу.

До этого Винисиус забил также и в первой встрече между этими командами, которая состоялась на прошлой неделе.

Таким образом бразилец стал первым игроком в истории, который забил хотя бы по одному голу в каждом из матчей против команды Жозе Моуриньо в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Благодаря этим голам ВИнисиус обошел Кака в списке лучших бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

