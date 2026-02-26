iSport.ua
Украина назвала рекордный окончательный состав сборной на Паралимпиаду-2026

Украинцы выбороли 25 лицензий и будут представлены в четырех видах спорта.
Сегодня, 14:45       Автор: Игорь Мищук
Украина на Паралимпиаде-2022 в Пекине / Getty Images
Украина на Паралимпиаде-2022 в Пекине / Getty Images

Сборная Украины представила окончательную заявку на зимние Паралимпийские игры-2026 в итальянских Милане и Кортине.

Всего на будущие Игры украинцы завоевали 25 лицензий, что является рекордным показателем в истории страны на уровне Паралимпиад.

Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами

В окончательную заявку попали 35 атлетов: 25 паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов. Украинцы будут соревноваться в четырех видах спорта: парабиатлоне, паралыжных гонках, парагорнолыжном спорте и парасноубординге, сообщает Суспільне Спорт.

Состав сборной Украины на Паралимпиаду-2026:

  • Паралыжные гонки и парабиатлон (с поражениями опорно-двигательного аппарата): Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк, Серафим Драгун, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь, Григорий Шимко, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Богдана Конашук.
  • Паралыжные гонки и парабиатлон (с нарушениями зрения): Александр Казик, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук; Романа Любашева, Илона Казик, Оксана Шишкова, Александра Даниленко; спортсмены-гайды: Сергей Кучерявый, Дмитрий Драгун, Артем Казарян, Александр Мукшин, Александр Никонович, Андрей Доценко, Виталий Труш, Никита Стахурский, Дарья Ковалева, Анастасия Шабалдина.
  • Парагорнолыжный спорт: Максим Гелюта.
  • Парасноубординг: Владислав Хильченко.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане-Кортине пройдут с 6 по 15 марта. 

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия российских и белорусских параатлетов под национальными флагами. Также к бойкоту присоединились Чехия, Финляндия, Польша, Латвия, Эстония и Нидерланды.

