Четыре страны присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026

Украину поддержали уже пять государств.

Еще четыре страны объявили о намерении поддержать бойкот Украины, пишет Суспильне.

Напомним, что Украина объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за допска атлетов террористов с национальной символикой.

Солидарность решили проявить также Финляндия, Литва, Польша и Эстония. Также в самом начале к бойкоту присоединилась Чехия.

Латвия заявила о намерении бойкотировать церемонию в любом ее виде, а Эстония и вовсе отказалась от посещения любых официальных мероприятий.

Напомним, что Параолимпийские игры стартуют уже 6 марта.

