iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хорнер - об увольнении: Меня сочли слишком влиятельной фигурой

Функционер никого не винит за случившееся.
Сегодня, 14:35       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Бывший босс Ред Булл Кристиан Хорнер прокомментировал свое увольнение.

Функционер заявил, что во многом причиной случившегося стал Йос Ферстаппен, который всегда его не любил.

Однако в итоге команда сильно изменилась после смерти Матешица, и от Хорнера избавились, как от фигуры со слишком большим влиянием.

Отец Макса, скажем так, никогда не был моим большим поклонником. И открыто высказывал свое мнение обо мне. Но при этом я не считаю, что семья Ферстаппенов несет какую-то ответственность за случившееся.

Думаю, что решение было принято Оливером Минцлаффом при консультативной поддержке Гельмута Марко. В конечном счете, все дело было в том, что ситуация в компании изменилась в целом. Умер основатель Ред Булл. И после кончины Дитриха Матешица меня, вероятно, просто сочли слишком влиятельной фигурой

Ранее также Гельмут Марко выделил талантливого молодого пилота.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Ред Булл зачистил конюшню от кадров Хорнера Ред Булл зачистил конюшню от кадров Хорнера
"Он лгал обо всем и вся": Марко жестко раскритиковал Хорнера после своей оставки "Он лгал обо всем и вся": Марко жестко раскритиковал Хорнера после своей оставки
Астон Мартин намерен сменить руководителя команды Астон Мартин намерен сменить руководителя команды
Хорнер может стать руководителем и совладельцем одной из команд Хорнер может стать руководителем и совладельцем одной из команд

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Атлетико, Байера, Интера, Ньюкасла в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа15:30
Талант Тоттенхэма интересен европейским грандом
Бокс15:05
Теофимо Лопес подтвердил смену весовой категории
Формула 114:35
Хорнер - об увольнении: Меня сочли слишком влиятельной фигурой
Украина14:30
Кубок Украины: утверждены даты и время начала четвертьфинальных матчей
Европа14:15
Президент Бенфики: Престианни обвиняют в расизме, но это не так
Биатлон14:05
"Мечталось о медали, но это еще впереди": Лидер сборной Украины по биатлону подвел итоги Олимпиады
Европа13:28
Ливерпуль может обновить трансферный рекорд предстоящим летом
Бокс13:25
Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера
Формула 112:48
Марко назвал преемника Ферстаппена
Украина12:40
"Александрия должна понести наказание": Оболонь жестко отреагировала на отмену матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK