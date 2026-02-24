Хорнер - об увольнении: Меня сочли слишком влиятельной фигурой

Бывший босс Ред Булл Кристиан Хорнер прокомментировал свое увольнение.

Функционер заявил, что во многом причиной случившегося стал Йос Ферстаппен, который всегда его не любил.

Однако в итоге команда сильно изменилась после смерти Матешица, и от Хорнера избавились, как от фигуры со слишком большим влиянием.

Отец Макса, скажем так, никогда не был моим большим поклонником. И открыто высказывал свое мнение обо мне. Но при этом я не считаю, что семья Ферстаппенов несет какую-то ответственность за случившееся. Думаю, что решение было принято Оливером Минцлаффом при консультативной поддержке Гельмута Марко. В конечном счете, все дело было в том, что ситуация в компании изменилась в целом. Умер основатель Ред Булл. И после кончины Дитриха Матешица меня, вероятно, просто сочли слишком влиятельной фигурой

