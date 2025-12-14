"Он лгал обо всем и вся": Марко жестко раскритиковал Хорнера после своей оставки

Бывший советник Ред Булл Гельмут Марко остро раскритиковал своего бывшего коллегу Кристиана Хорнера.

Напомним, что после неудачных результатов в прошлом сезоне Хорнер был уволен из команды, а по завершении сезона в отставку ушел и Марко.

Вскоре австрийский функционер обвинио в неудачах команды именно Хорнера, заявив, что тот всегда лгал и "играл в грязные игры".

Мы должны были что-то предпринять, потому что результаты на трассе оставляли желать лучшего. Если бы мы сделали это раньше, то все наладилось бы быстрее в этом году, и Макс стал бы чемпионом мира. Я полностью в этом убежден. Но последние годы с Хорнером не были приятными. Было много грязных игр. Помните, как во времена выступлений Серхио Переса мне приписали слова, будто мексиканцы не такие сосредоточенные, как нидерландцы или немцы? Это было сфабриковано – возможно, ими же. То же касается моих слов в 2024 году о том, что разработка нашего двигателя отстает от графика и мы потеряем Форд как спонсора. Я никогда так не говорил, но Хорнер хотел использовать это для моего отстранения. Этого не случилось только потому, что Макс вступился за меня в Джидде. Нам все чаще удавалось доказывать, что Хорнер лгал обо всем и вся. Когда Чалерм это понял, то изменил свое мнение

Ранее также сообщалось, что Марко солидно заработал на своей отставке.

