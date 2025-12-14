Интер одолел Дженоа с Малиновским
Подопечные Кристиана Киву повели в дебюте. К атаке миланцев успешно подключился Биссек. Именно на защитника отдал пас Мартинес, а тот метров с 15-ти отправил мяч мимо голкипера.
В середине тайма Интер мог удвоить преимущество. Однако, после классной комбинации "нерадзурри" Леали среагировал на удар Мартинеса. Но аргентинец добился своего перед перерывом – обстукался с Сучичем и пробил низом в угол.
Во второй половине остроты было меньше. Однако, в середине отрезка подпитал интригу Витинья, сыгравшего на подборе и обыгравшего Зоммера. Впрочем, на большее Дженоа не замахнулся – 1:2 в итоге.
Интер благодаря победе вышел на первое место в турнирной таблице (33 очка). Тем временем команда Руслана Малиновского остается над зоной вылета (14 пунктов). Украинец провел на поле все 90 минут.
Статистика матча Дженоа – Интер 15-го тура чемпионата Италии
Дженоа – Интер – 1:2
Голы: Витинья, 68 – Биссек, 6, Мартинес, 38
Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 1.44
Владение мячом: 36 % - 64 %
Удары: 5 - 18
Удары в створ: 3 - 8
Угловые: 1 - 6
Фолы: 10 - 20
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!