Интер одолел Дженоа с Малиновским

Подопечные Кристиана Киву повели в дебюте. К атаке миланцев успешно подключился Биссек. Именно на защитника отдал пас Мартинес, а тот метров с 15-ти отправил мяч мимо голкипера.

В середине тайма Интер мог удвоить преимущество. Однако, после классной комбинации "нерадзурри" Леали среагировал на удар Мартинеса. Но аргентинец добился своего перед перерывом – обстукался с Сучичем и пробил низом в угол.

Во второй половине остроты было меньше. Однако, в середине отрезка подпитал интригу Витинья, сыгравшего на подборе и обыгравшего Зоммера. Впрочем, на большее Дженоа не замахнулся – 1:2 в итоге.

Интер благодаря победе вышел на первое место в турнирной таблице (33 очка). Тем временем команда Руслана Малиновского остается над зоной вылета (14 пунктов). Украинец провел на поле все 90 минут.

Статистика матча Дженоа – Интер 15-го тура чемпионата Италии

Дженоа – Интер – 1:2

Голы: Витинья, 68 – Биссек, 6, Мартинес, 38

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 1.44

Владение мячом: 36 % - 64 %

Удары: 5 - 18

Удары в створ: 3 - 8

Угловые: 1 - 6

Фолы: 10 - 20

