Варди завоевал первый приз в Серии A

Ветеран освоился в Италии.
Сегодня, 18:57       Автор: Антон Федорцив
Джейми Варди / Getty Images
Джейми Варди / Getty Images

Форвард итальянского Кремонезе Джейми Варди выиграл первую награду в элитном дивизионе. 38-летний нападающий признан лучшим игроком ноября, сообщает официальный сайт турнира.

В голосовании англичанин обошел пятерых конкурентов. Варди опередил кипера Милана Майка Меньяна, защитника Дженоа Лео Эстигора, вингеров Николо Дзаньоло (Удинезе) и Давида Нереса (Наполи), форварда миланского Интера Лаутаро Мартинеса.

В прошлом месяце нападающий Кремонезе провел 3 поединка. В них Варди отметился одним голом – туринскому Ювентусу в 10-м туре. Общая статистика ветерана в Италии – 10 матчей, 4 мяча.

Тем временем Милан собрался перехватить цель столичной Ромы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кремонезе Серия А Джейми Варди

