Торино - Милан 2:3: обзор матча и результат игры 08.12.2025

"Россонери" сумели одолеть соперника, уступая в два мяча.
Вчера, 23:52       Автор: Игорь Мищук
Милан победил Торино / Getty Images
Милан победил Торино / Getty Images

В понедельник, 8 декабря, Торино принимал на своем поле Милан в матче 14-го тура итальянской Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри, пропустив дважды, все же сумела вернуться в игру и одержать волевую победу со счетом 3:2.

Читай также: Гол Малиновского помог Дженоа обыграть Удинезе

Милан к 17-й минуте поединка уступал сопернику уже в два мяча. Сначала Торино получил право на пенальти, который успешно реализовал Никола Влашич, а вскоре Дуван Сапата мощным ударом прошил защитника и голкипера "россонери". Гостям удалось сократить отставание на 24-й минуте усилиями Адриена Рабьо, который эффектным дальним ударом положил мяч в девятку, однако по истечении получаса игры они также потеряли из-за травмы Рафаэла Леау.

Героем же противостояния во второй половине встречи стал Кристиан Пулишич, который вырвал для Милана победный результат. Американец появился на поле на 66-й минуте и уже через минуту восстановил паритет, отправив мяч в сетку после навеса в штрафную. А спустя десять минут Пулишич оформил дубль, замкнув прострел с правого фланга.

Милан с 31 баллом возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая Наполи по дополнительным показателям. Торино идет на 16-й позиции, имея в своем активе 14 очков.

Статистика матча Торино - Милан 14-го тура чемпионата Италии

Торино - Милан 2:3

Голы: Влашич, 10, (пен.), Сапата, 17 - Рабьо, 24, Пулишич, 67, 77

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 1.91
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 8 - 17
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 2 - 4
Фолы: 16 - 7

Торино: Исраэль - Тамез (Мазина, 76), Марипан, Коко - Педерсен (Н. Нкунку, 84), Анжорин (Казадеи, 59), Аслани, Влашич, Лазаро (Нгонге, 85) - Адамс (Абухляль, 84), Сапата.

Милан: Меньян - Габбия, Павлович, Томори - Салемакерс (Эступиньян, 88), Модрич, Рабьо, Лофтус-Чик, Бартезаги (Пулишич, 66) - Леау (Риччи 31), К. Нкунку.

Предупреждения: Лазаро, Анжорин - Меньян.

