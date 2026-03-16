Сборная США представила форму на домашний ЧМ-2026
Один из хозяев мирового первенства показал обновленную экипировку.
Сборная США представила новую форму, в которой будет выступать на домашнем чемпионате мира-2026.
Обновленная экипировка национальной команды была презентована на официальном сайте Федерации футбола США.
Футболка основного комплекта выполнена в стиле американского флага с красными и белыми полосами.
Вторая форма будет темно-синей со звездами.
These are our Stars & Stripes. 🇺🇸— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 16, 2026
Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Ранее ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026.
