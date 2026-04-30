Реал не интересуется Клоппом

Юрген Клопп не возглавит Реал, утверждает AS.

Также эту информацию подтверждают ряд других источников. Якобы в Мадриде даже не планировали связываться с немцем.

Кроме того сам тренер пока не планирует возвращаться в клубный футбол.

В планах Клоппа возглавить сборную Германии, но точно не в ближайшие годы.

Потому сейчас Реал работает с другими вариантами, однако точные имена пока неизвестны.

Ранее также сообщалось, что Майкл Каррик имеет наивысшие шансы остаться у руля Манчестер Юнайтед.

