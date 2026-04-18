Реал готов рассмотреть кандидатуру Клоппа, но при одном условии

Не будет первым начинать переговоры с немецким наставником.

Реал хочет пригласить Юргена Клоппа, но хочет, чтобы немецкий специалист сам сперва проявил инициативу к своей потенциальной работе.

Как сообщает Фабрицио Романо, как среди игроков испанской команды, так и внутри руководства есть много поклонников бывшего тренера Ливерпуля.

Но "сливочный" клуб также хочет, чтобы Клопп проявил инициативу в вопросе работы в команде.

Ведь сейчас он директор по международным связям в РБ Лейпциг, и, возможно, он не захочет возвращаться к ежедневной работе именно тренером.

