Луис Энрике намекнул на повторения достижения Реала в Лиге чемпионов

Испанець ответил на вопрос о возможном третьем кубке ЛЧ подряд.

Подопечные Луиса Энрике накануне одолели Арсенал в финале Лиги чемпионов, тем самым взяв трофей второй год подряд.

Журналист спросил наставника парижан о шансе выиграть Лигу чемпионов три раза подряд: "А три титула подряд?" – "Я надеюсь", – рассмеялся Энрике.

May 30, 2026

Добавим, что последним клубом, который мог "похвастаться" взятием трёх кубков ЛЧ подряд в XXI веке, является Реал Мадрид в 2016, 2017 и 2018 годах.

