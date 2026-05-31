Оценка Забарного за матч в финале Лиги чемпионов

Отыграл около 15 минут против Арсенала.
Сегодня, 07:22       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 30 мая, прошёл финал Лиги чемпионов, в котором сошлись ПСЖ и Арсенал. Илья Забарный тоже принял участие в заключительной игре турнира, однако он вышел на поле в дополнительное время.

Украинский защитник, заменив капитана команды Маркиньоса на 106-й минуте, отыграл около 15 минут. Дополним, что 23-летний игрок впервые появился на поле в плей-офф этого турнира.

За это время Илья 18 раз коснулся мяча, выполнил 16 точных передач из 17 (94%), совершил 1 перехват, 1 подбор и допустил 1 потерю. Добавим, что в серии послематчевых пенальти до украинца не дошла очередь.

После матча статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия Забарного в 6,17 и 6,8 балла. Худшим, по мнению порталов, в составе ПСЖ стал их вратарь Матвей Сафонов, а лучшим - вингер парижан Дезире Дуэ.

