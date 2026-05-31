Известно сколько заработали финалисты Лиги чемпионов

Накануне состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встретились ПСЖ и Арсенал. The Athletic обнародовал, сколько заработали французская и английская команды.

По имеющейся информации, проигравшая лондонская команда всё равно заработала рекордную сумму для английских клубов, а именно 143 миллиона евро.

Тем временем победители ЛЧ заработали 146 миллионов евро призовых, из которых 6,5 млн евро - это как раз победа в финале.

Добавим, что выход ПСЖ в Суперкубок УЕФА гарантирует клубу ещё 4 млн евро, а в случае победы прибавится ещё 1 млн евро.

