Известно сколько заработали финалисты Лиги чемпионов

Арсенал проиграл финал ЛЧ, но установил финансовый рекорд.
Сегодня, 08:17       Автор: Валентина Чорноштан
ПСЖ - Арсенал / Getty Images

Накануне состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встретились ПСЖ и Арсенал. The Athletic обнародовал, сколько заработали французская и английская команды.

По имеющейся информации, проигравшая лондонская команда всё равно заработала рекордную сумму для английских клубов, а именно 143 миллиона евро.

Тем временем победители ЛЧ заработали 146 миллионов евро призовых, из которых 6,5 млн евро - это как раз победа в финале.

Добавим, что выход ПСЖ в Суперкубок УЕФА гарантирует клубу ещё 4 млн евро, а в случае победы прибавится ещё 1 млн евро.

Ранее Микель Артета объяснил, почему решающий пенальти в финале Лиги чемпионов исполнял нештатный игрок.

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
