ПСЖ вырвал у Арсенала победу в финале Лиги чемпионов

Судьба титула решилась в серии пенальти.
Сегодня, 22:05       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ / Getty Images
В субботу, 30 мая, состоялся финал Лиги чемпионов, где сошлись ПСЖ и Арсенал.

"Канонирам" удалось провести быструю атаку на старте поединка. Хавертц прошел в штрафную и сильно пробил мимо сафонова. После этого Арсенал полностью сел назад, отдав инициативу сопернику.

ПСЖ очень много атаковал, доведя владение до 77%, однако пробиться через защиту лондонцев практически не удавалось.

Во втором тайме картина матча долгое время не менялась. ПСЖ тотально домнировал на поле, но никак не мог сравнять счет. Помог парижанам Москера, снесший в своей штрафной соперника. Дембеле с 11 метров сравнял счет.

После этого Арсенал стал дейстовать немного активней в атаке, но инициатива была у ПСЖ. В овертаймах ни одна из команд не смогла отличиться, и судьба трофея решалась в серии пенальти.

Первую ошибку допустил Эзе, который не попал в створ, но Райя быстро вернул Арсенал в игру, оразив удар Мендеша. Однако решающий стал промах Габриэла, принесший второй титул подряд ПСЖ.

ПСЖ - Арсенал 1:1 (4:3 по пен)
Голы: Дембеле (пен), 65 - Хавертц, 6

ПСЖ: сафонов — Мендеш, Пачо, Маркиньос (Забарный, 106), Хакими — Невеш, Витинья (Бералдо, 106), Руис (Заир-Эмери, 95) – Кварацхелия (Баркола, 83), Дембеле (Рамуш, 90+6), Дуэ.

Арсенал: Райя – Инкапье, Габриэл, Салиба, Москера (Тимбер, 66) – Льюис-Скелли (Субименди, 91), Эдегор (Дьокереш, 66), Райс – Троссард (Мартинелли, 83), Хавертц (Эзе, 91), Сака (Мадуэке, 83).

