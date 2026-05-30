Ливерпуль проведет переговоры с новым тренером уже в эти выходные

Андони Ираола - главный кандидат.
Сегодня, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Андони Ираола / Getty Images
Ливерпуль намерен как можно скорее назначить нового тренера, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что накануне мерсисайдцы неожиданно расстались с Арне Слотом.

На текущий момент основным кандидатом на его замену является Андони Ираола.

Клуб намерен провести переговоры с испанцем уже на выходных, из-за чего сам Ираола пока приостановил переговоры с другими командами.

Специалист договоривался с Кристал Пэлас и Байером, однако теперь Ливерпуль стал фаворитом на подписание Ираолы.

Ранее также сообщалось, что увольнение Слота стало шоком для команды.

