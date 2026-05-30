Олейникова выбыла с Ролан Гарроса

В 1/16 финала украинка уступила росиянке.
Сегодня, 17:14       Автор: Андрей Безуглый
Александра Олейникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олейникова завершила выступление на Ролан Гарросе.

В третьем круге турнира украинка встретилась с росиянкой дианой шнайдер, занимающей 23-ю строчку в рейтинге WTA.

Олейникова уверенно начала партию, забрав три гейма, но в итоге позволила сопернице оформить камбек и забрать первый сет.

А уже во втором шнайдер разгромила украинку, уверенно пройдя в следующий раунд.

Ролан Гаррос-2026. 1/16 финала

диана шнайдер (25) — Александра Олейникова (Украина) — 2:0 (7:5, 6:1)

