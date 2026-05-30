"Нужно показывать, что я здесь не за былые заслуги": Ярмоленко - о возвращении в сборную Украины

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение в сборную Украины, в составе которой предыдущий матч провел еще в марте 2025 года.

36-летний футболист отметил, что готов выложиться по максимуму, чтобы помочь национальной команде.

Читай также: Ярмоленко продлил контракт с Динамо

"Сколько дней прошло с тех пор, как последний раз был в сборной, если честно, не считал. Очень рад этому вызову, буду работать и отдавать максимум на каждой тренировке, в каждой игре.

Наверное, немного все изменилось, потому что есть некоторые молодые ребята, с которыми только познакомился. Потому будет интересно. Плюс новый главный тренер. Хоть мы и хорошо знакомы, но в этой роли Андреа не был, поэтому будет интересно посмотреть, понаблюдать за его действиями.

Мы разговаривали с ним. Он считает, кто лучше готов, тот должен выходить на поле. Я полностью согласен с ним. Какова моя роль? Я думаю, что ничего не изменилось с той ролью, которая у меня сейчас есть у Динамо, с той ролью, которая была раньше в сборной. Надо помогать тренерскому штабу, игрокам и самому показывать уровень, показывать, что я здесь не за былые заслуги", - сказал Ярмоленко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, что сборная Украины в воскресенье, 31 мая, во Вроцлаве проведет товарищеский матч с Польшей, а в воскресенье, 7 июня, в Оденсе украинцы встретятся в спарринге с Данией.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела изменения в составе перед товарищескими матчами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!